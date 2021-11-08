KARATAŞ, ADANA (AA) - Dr. Ersin Arslan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi göz doktoru Gönül Karataş Durusoy, her bağışın yeni bir hayat olduğunu söyledi.

Durusoy, "Organ ve Doku Bağışı Haftası" dolayısıyla yaptığı açıklamada, organ başının önemine değindi.

Kornea naklinin de doku nakillerinden birisi olduğunu belirten Durusoy, "Halk arasında göz nakli olarak bilinen kornea nakli, anormal kornea dokusunun, gözün ön tabakasındaki ışığı geçiren bölgenin saydamlığının bozulması sonucu görmenin düşmesi, hayat kalitesinin düşmesi, bir yerde bağımlı bir şekilde yaşamaya muhtaç bırakabilir." diye konuştu.

Birçok hastanın kornea sırası beklediğini ifade eden Durusoy, şunları kaydetti: ???????

"Doku bekleyen hastalar kornea nakli olduktan sonra hayatları bağımsızlaşmakta, ihtiyaçlarını kendileri görebilmekteler. Bir kısmı mesleğini icra edemezken artık kendi mesleğine döndü. Ayrıca görsel olarak sıkıntı duyan hastalarımız daha mutlu hala geldiler. Türkiye'de 7'sinden 70'ine bazı hastalıklara bağlı olarak kornea nakli bekleyen birçok hastamız vardır. Yaklaşık 2-3 bin hastanın beklediğini biliyoruz. Bekleyen hastaların sağlığına kavuşması adına korneamızın bağışlanması çok önemli. Unutmayalım, her bağış yeni bir hayat demektir."

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