Organ nakliyle yıllar sonra sağlığına kavuştu

28.09.2019 15:02

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde böbrek nakli olan Ahmet Yıldız, 8 yıl sonra eski sağlığına kavuştu.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası 69 yaşındaki Yıldız, 11 yıl önce böbrek taşı şikayetiyle tedavi görmeye başladı.

Tedavisi süren Yıldız'ın böbrekleri 8 yıl önce iflas etti.

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne böbrek nakli için başvuru yapan Ahmet Yıldız'a 7 kez böbrek çıktı. Ancak doku ve kan uyuşmazlığı nedeniyle nakil yapılamadı. Nisan ayında çıkan yeni böbrek ise kullanılan ilaçlar nedeniyle nakledilemedi.

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organlarının bağışlanmasının ardından Yıldız'a beklediği böbrek 8 yıl sonra bulundu. Ahmet Yıldız, başarılı nakil operasyonu ile eski sağlığına yeniden kavuştu.

-"O sevinci herkesin görmesini isterdim"

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Türkiye'de böbrek taşı hastalığının sık görüldüğünü söyledi.

Alan, "Hastamıza birkaç kez organ çıktı ancak nakil olamadı. Bu sefer kan sulandırıcı kullanmadığı için ve doku testleri uyumlu geldiği için o gece böbrek naklini yaptık. O geceki sevinci herkesin görmesini isterdim. Çocuklar gibiydi. Ağzı kulaklarına varıyor desem yeridir. Çok mutlu oldu. İki kere piyango vurmuş gibi oldu. Şu anda hastamızın durumu gayet iyi. Günlük idrar çıkışı 3,5 litrenin üzerinde. Böbrek fonksiyonları normale geldi." ifadelerini kullandı.

Böbrek taşlarının, hasta fark etmeden zaman içinde böbreklerin çürümesine sebebiyet verdiğini dile getiren Doç. Dr. Alan, "Böbrek taşı olan kişilerin böbrek taşlarını yıllık olarak kontrol etmeleri gerekiyor. Kendi kendine büyüyebilirken, hiçbir ağrı yapmadan böbreği çürütebiliyor. Gelişen teknoloji ile artık böbrek taşları için çok büyük ameliyatlar gerekmiyor. Küçücük deliklerden böbrek taşını tamamen temizlemek mümkün. O yüzden taşı olan hastaların yılda bir kere bu kontrolden geçmeleri böbrek sağlığı açısından oldukça önemlidir." dedi.

Kaynak: AA