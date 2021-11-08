Organ Nakli ve Organ Nakline Bakış Webinarı Gerçekleşti Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla düzenlenen Organ Nakli ve Organ Nakline Bakış başlıklı Webinar, 5 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleşti.

Etkinliğe, Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Öner, Üniversitemiz Hastanesi hemşireleri, Aydın ve Atatürk Devlet Hastanesi hemşireleri, Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Rahşan Çam'ın moderatörlüğünde düzenlenen webinarda, Uzman Hemşire Fatma Başyiğit Uçar, Marmara Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörlüğündeki bilgi ve deneyimlerini sunum, video ve fotoğraflar eşliğinde katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik, katılımcıların soru ve katkılarının ardından sona erdi.

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