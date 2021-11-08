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Organ nakli sayesinde 8 kişi hayata tutundu

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Yerel

Organ nakli sayesinde 8 kişi hayata tutundu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan organ nakilleri sayesinde 8 kişi hayata tutundu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan organ nakilleri sayesinde 8 kişi hayata tutundu.

Organ nakli sayesinde 8 kişi hayata tutundu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan organ nakilleri sayesinde 8 kişi hayata tutundu

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan organ nakilleri sayesinde 8 kişi hayata tutundu.

SCÜ Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Gökhan Aynal, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, "SCÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan organ nakilleri sayesinde 2021 yılında 8 kişinin hayata tutunduğunu" söyledi.

"Ülkemizde en fazla hayatta olan insanlar donör oluyor"

Aynal, organ nakillerinde ülkede en fazla canlı kişilerin donör olduklarını belirterek, "Organ naklinde kadavra nakilleri daha büyük önemi taşıyor. Ayrıca organ bağışı farkındalığı için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Farklı dönemlerde seminerler düzenliyoruz. Vatandaşları organ nakli konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Alışveriş merkezinde, yemekhanemizde yine hastanemizde farklı yerlerde stantlar kurduk. Halkımız açtığımız stantlara yoğun ilgi gösterdi. Bu teveccühten ötürü de oldukça memnunuz" dedi.

Organ nakli sayesinde 8 kişi hayata tutundu

Organ nakli sayesinde 8 kişi hayata tutundu

Organ nakli sayesinde 8 kişi hayata tutundu

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