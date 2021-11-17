Organ Nakli Merkezi Protokolü İmzalandı
Yapımı hayırsever iş insanı Hüseyin Akdemir tarafından üstlenilen Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde inşa edilecek "Organ Nakli Merkezi" imza protokol töreni, Vali Yakup Canbolat'ın nezaretinde gerçekleştirildi.
BURSA (Habermetre) - Yapımı hayırsever iş insanı Hüseyin Akdemir tarafından üstlenilen Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde inşa edilecek "Organ Nakli Merkezi" imza protokol töreni, Vali Yakup Canbolat'ın nezaretinde gerçekleştirildi.
Heykel Tarihi Valilik Binasında düzenlenen törene hayırsever iş insanı Akdemir ile Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz katıldı.
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