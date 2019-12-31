: Organ nakli hastaları yılbaşı etkinliğinde buluştu

31.12.2019 22:21 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:25

Antalya'da organ nakli olan ve nakil bekleyen hastalar, yılbaşı kutlamasında bir araya geldi.

Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneğince (AKBÖHONDER), nakil olan ve nakil bekleyen hastalar için dernek binasında yılbaşı kutlaması düzenlendi.

Etkinlikte Dernek Başkanı Mehmet Şahan ile hastalar yemek yedi, yeni yıl pastası kesti, müzik eşliğinde eğlendi.

Şahan, yaptığı konuşmada, 2020'nin barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti. 2020'nin organ nakli bekleyen tüm hastalar için de mutlu haber alacakları bir yıl olmasını ümit ettiklerini dile getiren Şahan, "İnsanlarımızı organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyor ve 2020'nin organ bağışı yılı olmasını diliyoruz." dedi.

Türkiye'de ilk yüz naklinin yapıldığı Uğur Acar da yeni yılın herkese mutluluk getirmesini dileyerek, kendisinin yüz nakli olarak yaşadığı mutluluğu organ nakli bekleyen tüm hastaların da yaşayabilmesi temennisinde bulundu.

Yüz nakli yapılan Turan Çolak da 2019 yılının kendisi için mutlu bir yıl olarak geride kaldığını ve yeni yılın da aynı şekilde geçmesini dilediğini ifade etti.

Çolak, "Organ nakli hastaları olarak güzel bir etkinlikle yeni yılı kutluyoruz. Hepimiz 2020'nin organ bağışı için de güzel bir yıl olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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