Organ nakli bekleyen Esila'nın yaptığı resim farkındalık için hastaneye asıldı

07.11.2019 20:00 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:00

Hayata tutunabilmesi için kalp nakli olması gereken 11 yaşındaki Esila Tüfekçi'nin organ bağışına dikkat çekmek amacıyla çizdiği resim büyütülerek Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine asıldı.

Nakil hikayesi yaklaşık bir yıl önce başlayan Tüfekçi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle gittiği hastanede kalp yetmezliği tanısı aldı.

Tedavisine Ankara'da devam edilmesinin ardından takılan destek cihazıyla hayata tutunan Tüfekçi, hastalığı nedeniyle bir süre de yoğun bakımda yaşam savaşı verdi.

Esila, organ yetmezliği nedeniyle nakil bekleyenlerin vefat ettiğini görmesi üzerine etkilenerek duygularını yaptığı resimle dile getirmek istedi. Bununla "organ bağışlayın" mesajını dünyaya ulaştırmak isteyen Tüfekçi'nin resmi, sosyal medyada da birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Henüz kalp nakli olamayan küçük kızın, aynı zamanda üzerine, "Organlarınızı cennete götürmeyin!!! Onlara Cennette değil burada ihtiyaç var!" ifadelerini de yazdığı resim, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önderliğinde, Sağlık Bakanlığı İstanbul (Kuzey Marmara) Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezinin de girişimiyle SBÜ Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin dış cephesine büyütülerek asıldı.

"Resmi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asmak istiyoruz"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı İstanbul (Kuzey Marmara) Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Opr. Dr. Gültekin Hoş, Esila Tüfekçi'nin organ bekleme listesinde yer alan 2 bini çocuk, 30 bin bireyden birisi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Esila, yoğun bakımda yattığı 6 aylık sürede gözlerinin önünde kalp nakli beklerken ölen çocuk ve yetişkinleri izlemiş ve bu yaşadıklarından etkilenerek bir resim çizmişti. Bu resim sosyal medyada paylaşılmıştı ve bütün ülke bu resimden çok etkilenmişti. İstanbul İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun önderliğinde bizler de Kuzey Marmara Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi olarak resmi büyüttük. Resmi bugün ülkemizin kadim hastanelerinden olan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine astık. Ama asıl niyetimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdan gelecek özel bir izinle resmi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asmamız. Çünkü kıtalar arasına asılacak bu resim organ bağışı mesajını değil Türkiye'ye bütün dünyaya verecek. Bunun için uğraşıyoruz."

Kaynak: AA