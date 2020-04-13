Organ nakli bekleyen 5 yaşındaki Mustafa'ya "zeybek" sürprizi Afyonkarahisar'da Belediye Başkanına sosyal medya üzerinden mesaj atarak belediyenin zeybek ekibini evine davet eden küçük Mustafa'nın bu isteği yerine getirildi.

Afyonkarahisar'da Belediye Başkanına sosyal medya üzerinden mesaj atarak belediyenin zeybek ekibini evine davet eden küçük Mustafa'nın bu isteği yerine getirildi.

Selçuklu Mahallesi'nde oturan Halime ve Volkan Akkaz çiftinin 5 yaşındaki oğulları Mustafa Akkaz, sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e çağrıda bulunarak, belediyenin folklor ekibi olan "zeybek efelerini" mahallesine davet etti.

Küçük Mustafa'nın çağrısını karşılıksız bırakmayan Başkan Zeybek, belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kültür ve Sanat Akademisi Efeler ekibi ile birlikte Mustafa'yı evinde ziyaret ederek, ona sürpriz yaptı.

Efeler ekibi, evin önündeki sokakta küçük Mustafa için bir gösteri sundu.

Başkan Zeybek, ziyarette küçük Mustafa'ya, çok sevdiği zeybek elbisesi hediye etti.

"İnşallah en kısa sürede Mustafa sağlığına kavuşur"

Başkan Zeybek ve beraberindekilere teşekkür eden minik Mustafa'nın babası Volkan Akkaz, sürpriz nedeniyle oğlunun çok mutlu olduğunu ifade etti.

Başkan Zeybek ise böbrek nakli bekleyen Mustafa'ya acil şifalar dileyerek tedavi sürecinde ailenin yanında olduklarını belirtti.

Zeybek, "Mustafa'nın talebi bize ulaştı. Biz de yerine getirmek ve gönlünü almak istedik. Arkadaşlarımız da hem eğlendirdiler hem de memnun ettiler. İnşallah en kısa sürede Mustafa sağlığına kavuşur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA