Organ Beklerken Organ Bağışçısı Oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde böbrek yetmezliği nedeniyle 3 yıldır diyaliz tedavisi gören ve organ bekleyen 64 yaşındaki 4 çocuk babası İslam Demir'in evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından çocukları organlarını bağışladı.

Bafra'da böbrek yetmezliği nedeniyle 3 yıldır diyaliz tedavisi gören ve organ bekleyen Demir, 1 hafta önce evinde beyin kanaması geçirdi. Önce Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan, oradan da Samsun Gazi Devlet Hastanesine sevk edilen Demir'in bugün beyin ölümü gerçekleşti.

Gazi Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörlüğü yetkilileri, Demir'in ailesiyle görüşerek organ bağışı önerisinde bulundu. Bunun üzerine aile, Demir'in böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gördüğü için organlarını bağışlama kararı aldı.

İlgili birimlere bilgi verilmesinin ardından İslam Demir'in karaciğeri ile 2 korneası alındı. Karaciğer ve kornealar Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde 3 ayrı hastaya nakledilecek.

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Mehmet Kazak, basın mensuplarına, ailenin Demir'in 3 yıl organ beklemesi nedeniyle yaşadığı sıkıntılara birebir şahit olması nedeniyle organlarını bağışlama kararı aldığını söyledi.

Demir'in organ beklerken organ bağışçısı olduğuna işaret eden Kazak, "Çocuklarını ve torunlarını çok seven Demir'in 2 korneası 2 kişinin ışığı olacak. Ayrıca karaciğeri de yine yıllarca organ bekleyen bir hastaya nakledilecek. Ben 64 yaşında hayatını kaybeden İslam Demir'e Allah'tan rahmet ve ailesine başsağlığı diliyorum. Bu onurlu davranışı yaparak 3 vatandaşımıza hayat umudu veren aileye çok teşekkür ederim." dedi.

Samsun Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Emine Sehmen, hastanede 2019 yılında beyin ölümü gerçekleşen iki kişinin organlarının nakil bekleyen hastalara umut olduğunu belirtti.

Kaynak: AA