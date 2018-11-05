Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, Organ Bağışı ve Nakli Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.



Organ Bağışı ve Nakli Haftası dolayısıyla Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlene etkinlikte, halka organ bağışının önemi anlatıldı.

İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, etkinlikte yaptığı açıklamada, Türkiye'de 25 bin hastanın organ nakli beklediğini söyledi.

Her insanın bir gün organ nakline ihtiyaç duyma ihtimalinin olduğuna işaret eden Nergiz, şunları kaydetti:

"Son dönemde özellikle organ yetmezliğinden bekleyen birçok hastamız var. Bunlarında en büyüğü diyaliz hastalarımız. 61'in üzerinde böbrek nakli bekleyen diyaliz hastamız var. Ulusal manada da bu ekonomik bir yük getirmekte onun için bağış daha çok önem arz etmektedir. Biz Amasya İl Sağlık Müdürlüğü olarak birçok platformda organ bağışına dikkat çekebilmek için etkinlikler yapacağız. Bu manada hazırlıklar yapmaktayız. Bu yıl ilimizde üç beyin ölümü gerçekleşip bir organ nakli gerçekleşti."