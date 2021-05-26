Organ bağışı yine hayat kurtardı

16 yaşındaki Sinem; 54 yaşındaki kadavradan yapılan böbrek nakli ile hayata tutundu.

Henüz 1 yaşındayken idrarını yapamadığı şikayetiyle doktora gittiğinde ortaya çıkan böbrek yetmezliği sonucu 15 yıldan bu yana toplamda 8 operasyon geçiren Sinem Aybek (16) , geçtiğimiz mart ayında 54 yaşındaki kadavradan yapılan böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.

Bebekliğinde başlayan diyaliz tedavisi ile;hayata tutunduğu ilk günlerden itibaren sağlıklı olmak için mücadele eden Sinem şimdi 16 yaşında.YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakil Merkezi Başkanı Prof Dr Şinasi Sevmiş; 'Bağışlanan her organ, filizlenen bir candır. Sinem'lerimizi yeniden hayata kazandırmak için bu farkındalıkta olalım' diyerek çağrı yaptı.

Sinem; ilk böbrek naklini 2009 yılında canlı donörden nakil olmuş, ancak maalesef 2013 yılında nakil olduğu böbreğin fonksiyonlarını kaybetmesi ile yeniden diyalize dönmek zorunda kalmıştı.Tüm bu gelişmelerle artık çok ciddi bir problemi vardı, hemodiyalize girmesi için uygun damar yolu yoktu. Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ nakli bekleme listesine acil böbrek nakli yapılması için gerekli onaylar sonrası alındı.Geçen 9 yılda kendisi için sunulan nakillerin büyük bir kısmı alıcı ve verici arasındaki reaksiyon nedeni ile kabul edilemedi. Değişik sebeplerden defalarca hastaneye yattı ve vücudunun değişik bölgelerine diyaliz için kateterler takıldı. Nakil için uygun görülen 2 seferde enfeksiyonu olduğu için ameliyat olamadı. Yaşadığı bütün olumsuzluklara rağmen yaşama sıkı sıkıya tutundu. Okuduğu Anadolu Meslek lisesindeki eğitimine de ara verse de; sınavlarına dışarıdan girip her yıl takdir belgesi alarak devam etti.

İki nakil olmak üzere toplamda 8 ameliyat geçiren Sinem; tedavileri devam ederken, hem derslerine çalıştı,hem de çocuk organ nakil hastaları tarafından oluşturulan tiyatro grubunda 'Organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak' için oynadığı doktor rolü ile İstanbul ve İzmir 'de performans sergiledi.

Bu kadar sıkıntılı geçen 9 yılın ardından mart ayı sonunda kadavra donörden sağlanan böbrek ile nakil oldu ve kısa süreli ameliyat sonrası iyileşme süresini takiben normal hayatına döndü. Sinem, kendisine nakil yapılan böbreği bağışlayan 54 yaşındaki vatandaş ve böbrek naklini gerçekleştiren Prof. Dr Şinasi Sevmiş başkanlığındaki ekip için'Sayelerinde yeniden doğdum vehayata yeni başladım. Okulumu tamamlayıp güzellik uzmanı olacağım. Organ bağışının önemini vurgulamaya devam edeceğim, çünkü buna en güzel örneklerden biriyim' diye konuştu.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakil Merkezi Başkanı Prof Dr Şinasi Sevmiş; 'Bağışlanan her organ, filizlenen bir candır. Sinem'lerimizi yeniden hayata kazandırmak için bu farkındalıkta olalım' diyerek çağrı yaptı.

Kaynak: Bültenler