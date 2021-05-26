Organ bağışı yine hayat kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Organ bağışı yine hayat kurtardı

Organ bağışı yine hayat kurtardı
Bültenler - Haberler | Güncel

16 yaşındaki Sinem; 54 yaşındaki kadavradan yapılan böbrek nakli ile hayata tutundu.

Henüz 1 yaşındayken idrarını yapamadığı şikayetiyle doktora gittiğinde ortaya çıkan böbrek yetmezliği sonucu 15 yıldan bu yana toplamda 8 operasyon geçiren Sinem Aybek (16) , geçtiğimiz mart ayında 54 yaşındaki kadavradan yapılan böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.

Bebekliğinde başlayan diyaliz tedavisi ile;hayata tutunduğu ilk günlerden itibaren sağlıklı olmak için mücadele eden Sinem şimdi 16 yaşında.YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakil Merkezi Başkanı Prof Dr Şinasi Sevmiş; 'Bağışlanan her organ, filizlenen bir candır. Sinem'lerimizi yeniden hayata kazandırmak için bu farkındalıkta olalım' diyerek çağrı yaptı.

Sinem; ilk böbrek naklini 2009 yılında canlı donörden nakil olmuş, ancak maalesef 2013 yılında nakil olduğu böbreğin fonksiyonlarını kaybetmesi ile yeniden diyalize dönmek zorunda kalmıştı.Tüm bu gelişmelerle artık çok ciddi bir problemi vardı, hemodiyalize girmesi için uygun damar yolu yoktu. Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ nakli bekleme listesine acil böbrek nakli yapılması için gerekli onaylar sonrası alındı.Geçen 9 yılda kendisi için sunulan nakillerin büyük bir kısmı alıcı ve verici arasındaki reaksiyon nedeni ile kabul edilemedi. Değişik sebeplerden defalarca hastaneye yattı ve vücudunun değişik bölgelerine diyaliz için kateterler takıldı. Nakil için uygun görülen 2 seferde enfeksiyonu olduğu için ameliyat olamadı. Yaşadığı bütün olumsuzluklara rağmen yaşama sıkı sıkıya tutundu. Okuduğu Anadolu Meslek lisesindeki eğitimine de ara verse de; sınavlarına dışarıdan girip her yıl takdir belgesi alarak devam etti.

İki nakil olmak üzere toplamda 8 ameliyat geçiren Sinem; tedavileri devam ederken, hem derslerine çalıştı,hem de çocuk organ nakil hastaları tarafından oluşturulan tiyatro grubunda 'Organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak' için oynadığı doktor rolü ile İstanbul ve İzmir 'de performans sergiledi.

Bu kadar sıkıntılı geçen 9 yılın ardından mart ayı sonunda kadavra donörden sağlanan böbrek ile nakil oldu ve kısa süreli ameliyat sonrası iyileşme süresini takiben normal hayatına döndü. Sinem, kendisine nakil yapılan böbreği bağışlayan 54 yaşındaki vatandaş ve böbrek naklini gerçekleştiren Prof. Dr Şinasi Sevmiş başkanlığındaki ekip için'Sayelerinde yeniden doğdum vehayata yeni başladım. Okulumu tamamlayıp güzellik uzmanı olacağım. Organ bağışının önemini vurgulamaya devam edeceğim, çünkü buna en güzel örneklerden biriyim' diye konuştu.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakil Merkezi Başkanı Prof Dr Şinasi Sevmiş; 'Bağışlanan her organ, filizlenen bir candır. Sinem'lerimizi yeniden hayata kazandırmak için bu farkındalıkta olalım' diyerek çağrı yaptı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Binali Yıldırım Mustafa Sarıgül İbrahim Aydemir
Magazin Murat Boz Hande Erçel Burak Sergen Şevval Şahin
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ali Palabıyık Meltem Hocaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Organ bağışı yine hayat kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 10:54:04. #1.16#

title