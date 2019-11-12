Organ bağışı yapan aileye duygulandıran mektup

12.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:32

NİĞDE'de, merdivenden düştükten sonra beyin ölümü gerçekleşen Selda Çağlak'ın (40) bağışlanan organlarından kalbinin nakledildiği Osman Gökdemir'in eşi, acılı aileye mektup gönderdi. Vali Yılmaz Şimşek'in eşi Çiğdem Şimşek ile birlikte acılı aileye teslim ettiği mektup duygulu anlar yaşattı.

Kemerhisar ilçesinde merdivenden düşen 2 çocuk annesi Selda Çağlak'ın tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi de 12 Eylül günü genç kadının organlarını bağışladı. Çağlak'ın kalbi Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altında olan 3 çocuk babası Osman Gökdemir'e nakledildi. Sağ böbreği Adana Şehir Hastanesi'ne, sol böbreği Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, karaciğeri ise Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderilerek, organ bekleyen hastalara nakledildi.

Kaynak: DHA