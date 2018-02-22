Kavak'ta din görevlilerine yönelik "Organ bağışı ve organ nakli" semineri düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından Merkez Tarihi Yörgüç Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen seminere Müftü Vekili Muharrem Derya ile müftülük çalışanları ve din görevlileri katıldı.

Seminerde organ nakli koordinatörü Abdullah Kula, slayt eşliğinde organ nakli, beyin ölümü, hangi organların naklinin yapıldığı, organ naklinde bulunabilecekler, bağışlanan organların kimlere nakledileceği ve organ bağışında bulunmak isteyenlerin başvuruda bulunabileceği yerler anlatıldı.

Organ naklinin dini açıdan caiz olduğuna dair Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu kararını da hatırlatan Kula, organ bağışına ilişkin edinilen bilgiler kapsamında görev yerlerinde ve camilerdeki vaiz sırasında vatandaşların bilgilendirilmesini istedi.

Seminer, katılımcılar tarafından yöneltilen soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.