08.11.2019 18:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:18

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bağış standı açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta, Kumluca Sağlık Müdürü İsmail Arıcı ve görevli sağlık çalışanları organ bağışı farkındalığı oluşturmayı amaçlayan broşürleri dağıttı.

Arıcı, burada yaptığı açıklamada, ölen kişinin bağışlanan organlarıyla başka bir hayat kurtarmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Organ bağışının İslam dini açısından da uygun olduğunun bildirildiğine dikkati çeken Arıcı, "Ülkemizde organ bekleyen hastaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde organ nakli bekleyen 25 binden fazla hasta bulunmakta. Tüm vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

Standı, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da ziyaret etti.

Kaynak: AA