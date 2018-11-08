Kilis'te "Organ Bağışı Haftası" dolayısıyla, sağlık çalışanları ve üniversite öğrencilerine yönelik "Akılcı ilaç kullanımı" konulu panel düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, Uzman Dr. Hasan Kanadlı ve Uzman Dr. Gökhan Unutmaz tarafından organ bağışı ve ilaç kullanımıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Onur Şimşekyakar, gençlerden organ bağışı konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.

Türkiye'de yaklaşık 25 bin hastanın organ bağışı beklediğini ve bu hastalardan her yıl 2 bininin nakil olamadan hayatını kaybettiğine dikkati çeken Şimşekyakar, "Bizlerde bağış bekleyen hastalarımızın sağlığına kavuşması adına "Yasamak ve yaşatmak için harekete geç" kampanyamızla çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Program, protokol üyelerinin konuşmacılara çiçek takdimiyle son buldu.