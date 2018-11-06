Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği tarafından hastane binasında "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası" dolayısıyla stant açıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, organ ve doku bağışına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için stant açıldı.

Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zekeriya Öztemür, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeterli düzeyde olmayan organ bağışını arttırmak amacıyla stant açtıklarını belirtti.

Amaçlarının organ nakline insanların dikkatini çekmek olduğunu vurgulayan Öztemür, şunları kaydetti:

"Maalesef biz de organ nakli konusunda biraz ilerlememiz gerekiyor. Bizim yaklaşık 60 bin civarında diyalize giren hastamız var. Yıllık 24 bin civarında da organ bekleyen hastamız var. Biz yılda bunların yaklaşık 4 bin-4 bin 500 civarına cevap verebilmekteyiz. 6 bin-7 bin hastamızı da organ nakli yapamadığımız için kaybetmekteyiz."

Öztemur, yurt dışında organ bağışına talebin fazla olduğunu aktararak, "Gelişmiş toplumlarda daha çok kadavradan organ nakli mümkünken bu oran bizde yüzde 30 civarında. Hepimizin bir gün organ nakline muhtaç olabileceğimizi düşünerek bu konuya önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.