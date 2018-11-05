Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Sivas Numune Hastanesi poliklinikler girişinde organ bağışı standı kuruldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas Numune Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Gülseren Apak'ın görev yaptığı stantta, organ bağışına dikkat çekildi.

Apak, "Hedefimiz, ülkemizde organ bekleyen hastalar adına yapılacak bağışlarla hem insanlarda farkındalık oluşturmak hem de insanların yapacağı bağışların sistem kayıtlarını yaparak toplumdaki bağışçı sayısını artırmak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 26 bine yakın hastanın organ beklediğini vurgulayan Apak, şunları kaydetti:

"Hafta boyunca eğitimler olacak. 2 gün Sivas Primemall Alışveriş Merkezi'nde stant açtık. Bugün de hastanemiz poliklinik girişinde stant açtık. Bu hafta yoğun bir hafta olacak. Eğitimlerle, stantlarla farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Ne kadar çok insana ulaşıp, ne kadar çok kişiye eğitim verirsek bu konuyla ilgili toplumu bilinçlendirip, organ bağışını artırmayı hedefliyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın desteklerini ve organ bağışlarını bekliyoruz."