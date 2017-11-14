Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş, herkesin bir gün organ bağışına ihtiyaç duyabileceğini belirtti.



Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda stant kurularak, yapılan bilgilendirme çalışmasıyla toplumda organ ve doku bağışı konusunda farkındalığın arttırılmasına çalışıldı.



Güngüneş, stanttaki çalışmalar sırasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde 21 bin 533'ü böbrek olmak üzere 27 bin 755 hastanın organ beklediğini ifade etti.



Organ nakli konusunda merak edilen konulardan birinin "beyin ölümü" kavramı olduğunu dile getiren Güngüneş, şunları kaydetti:



"Beyin ölümü, beyin fonksiyonlarının geri dönüşümü olmaksızın kaybıdır. Beyne kan gitmez ve bitkisel hayattan farklıdır. Bitkisel hayatta solunum ve beyin fonksiyonları devam ederken, beyin ölümünde bunlar yoktur. Kısaca, her ölüm bir beyin ölümüdür. Beyin ölümünün gerçekleştiğine kardiyoloji, nöroloji, nöroşirurji ve anestezi uzmanlarından ikisi onay verir. Beyin ölümü gerçekleşen şahıs, aile onay verdiği takdirde organları alınır ve vücut bütünlüğü bozulmadan aileye teslim edilir. Alınan organlar ulusal koordinasyon sistemi ile belirlenen hastaya nakil gerçekleştirilir. Nakilde tıbbi aciliyet, doku uyumu ve mesafe önem teşkil eder. Herhangi bir ırk, cins ayırımı yapılması söz konusu değildir."



Güngüneş, Türkiye'de böbrek nakillerinin yüzde 70'inin canlıdan, yüzde 30'unun kadavradan gerçekleştirildiğini, kadavradan organ temininin artırılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:



"Kırıkkale organ bağışında 62. sırada. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu herhangi bir maddi çıkar söz konusu olmaksızın, organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir. 18 yaşını doldurmuş ve akli melekelere sahip her birey organ bağışı yapabilir. Organ bağışınızı size en yakın hastaneye, ehliyet alırken emniyete ya da İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapabilirsiniz. Organ Bağış Haftası kapsamda bir haftalık bir eğitim programımız vardı. Son iki gündür de organ bağışını insanlara alıştırmak için kampanya tarzında bilgilerini alıyoruz. Onların organ bağışında bulunması için teşvikte bulunuyoruz. Eğer soruları varsa onların cevaplarını veriyoruz. Üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi oluyor."