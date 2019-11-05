Organ bağışı farkındalığı için kampanya

05.11.2019 13:30

Antalya'nın Serik ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi Başhekimliği işbirliğinde organ bağış kampanyası düzenlendi.

Orta Mahalle İşler Caddesinde kurulan stantta organ bağışı kabulü başladı.

Stantın açılışına Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, İlçe Sağlık Müdürü Ramazan Irmak, Devlet Hastanesi Başhekimi Hüsnü Yusuf Kara ile sağlık görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Kampanyaya destek veren Kaymakam Kurdoğlu, açılışın ardından organlarını bağışladı.

Kurdoğlu, burada yaptığı konuşmada, binlerce hastanın organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade ederek, kampanyaya destek verilmesi çağrısında bulundu.

Kampanyaya vatandaşların da ilgi gösterdiği görüldü.

Hafta boyunca da organ bağışı farkındalığı oluşturabilmek için lise öğrencilerine seminerler verileceği ve kampanya kapsamında açılan stanttaki bağış kabulünün süreceği bildirildi.

Kaynak: AA