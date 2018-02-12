Oreo, Galaxy S6 ve Note 5'e Geliyor

Android 8.0 Oreo'nun yayınlanması ardından yaklaşık altı ay sonra Samsung nihayet kendi Oreo sürümünü Galaxy S8 ve S8 Plus için yayınlamaya başladı. Samsung daha önce de Android işletim sistemini özelleştirirken zamanlama konusunda sorunlar yaşamıştı, Oreo da bu gelenekten mahrum kalmadı. Ancak T-Mobile'ın destek sayfasında herkesi şaşırtacak bir bilgi yer alıyor.

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Görünüşe bakılırsa Android Oreo, Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge Plus ve Note 5 telefonları için de gelecek. Bu ay S6 ve S6 Edge üç yaşına girecek. Herhangi bir Android OEM'in iki yıldan uzun süre telefonları desteklemesi çok nadir görülen bir durum. Note 5'in güncellenmesi ise çok şaşırtmadı. O da bu yaz üç yaşına girecek ama Note 7'nin patlamalı başarısızlığı günümüze dek etki etmeye devam ediyor.

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Şimdilik sadece T-Mobile Galaxy'ler için Oreo doğrulandı, diğer varyasyonlar Oreo'ya ne zaman erişebilir bilinmiyor. Sadece bir operatör için geri uyumluluk ile uğraşılmış olması çok olası değil, bu yüzden tüm varyasyonların Oreo'ya kavuşması bekleniyor.