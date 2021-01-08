Örenlice Barajı 13 bin 470 dekar tarım arazisini sulayacak

Sivas'ın Ulaş ilçesinde su tutmaya başlayan Örenlice Barajı'nın 13 bin 470 dekar tarım arazisini suya kavuşturacağı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Sivas'ta bir barajı daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sivas Ulaş Örenlice Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlanarak su tutmaya başladığını aktaran Yıldız, "Su tutulma işlemlerine başlanılan Ulaş Örenlice Barajı'nda depolanacak olan su ile 13 bin 470 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Ulaş Örenlice Barajı'nın Sivas ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sulama inşaatı da tamamlanan iş kapsamında 2021 yılı sulama sezonunda 13 bin 470 dekar tarım arazisinin tamamı su ile buluşacak." ifadelerini kullandı.

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın temelden yüksekliğinin 38,30 metre ve 5,11 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Örenlice Barajı'nın tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım sayesinde 2021 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 10 milyon 477 bin 983 lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında gölet ulaşım ve malzeme ulaşım yolları imalatları, dipsavak köndüvisi kazı ve betonarme imalatları, dolusavak kazı ve betonarme imalatları ile gövde dolgu imalatları tamamlanarak barajda su tutulmaya başlanmıştır. Yapım işinde 339 adet sanat yapısı, 10 bin 226 metre ana boru, 43 bin 306 metre şebeke, 5 bin 934 metre drenaj olmak üzere toplamda 59 bin 466 metre boru döşenmesi ile Örenlice sulaması tamamlanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya