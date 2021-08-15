Örenç: " Biz bu sene ilk 8'i hedefliyoruz"

Kasımpaşa Teknik sorumlusu Ekrem Örenç,yaptığı açıklamada,-"Biz bu sene ilk 8'i hedefliyoruz, umarım umut ettiğimiz yerde bitiririz"Kasımpaşa teknik sorumlusu Ekrem Örenç, Hatay'a puan ya da puanlar almak için geldiklerini söyledi.

Kasımpaşa Teknik sorumlusu Ekrem Örenç,yaptığı açıklamada,-"Biz bu sene ilk 8'i hedefliyoruz, umarım umut ettiğimiz yerde bitiririz"

Kasımpaşa teknik sorumlusu Ekrem Örenç, Hatay'a puan ya da puanlar almak için geldiklerini söyledi.

Hatayspor'un ilk yarıya iyi başladığını ifade eden Örenç, ikinci yarı oyunu dengelediklerini belirten Örenç, mükemmel frikik golüyle öne geçtiklerini anımsattı.

Hatayspor'un ikinci yarıya da iyi başladığını dile getiren Örenç, "Hatayspor 60'tan sonra son çıkınışlarını verdi diyebilirim. Onlarda o arada golü bulunca oyun dengeli bir şekilde gitti. Sonuçta her iki takımda birer puanla ayrılmak zorunda kaldı. Biz 3 puan almak için gelmiştik ama bundan böyle Kasımpaşa güzel futbol oynamak ister. Biz bu sene ilk 8'i hedefliyoruz. Umarım umut ettiğimiz yerde bitiririz." Dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı