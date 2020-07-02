Ören'in arıtma tesisi ve alt yapısı için adımlar atılıyor Muğla'nın Milas ilçesi Ören Mahallesi'ne Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Şebeke Hattı yapılıyor.

Muğla'nın Milas ilçesi Ören Mahallesi'ne Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Şebeke Hattı yapılıyor. Toplam 81 Milyon TL'lik alt yapı yatırımı ile Ören uzun süredir beklediği modern alt yapıya kavuşacak. Hazırlanan proje 7 Temmuz Salı günü Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ve İller Bankası tarafından görevlendirilen firma tarafından Ören'de düzenlenecek toplantıyla vatandaşlara anlatılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından "Sürdürülebilir Şehirler Projesi-2" kapsamında İller Bankası desteği Dünya Bankası kredisiyle Ören'de yapılması planlanan projenin maliyetinin 10 Milyon 500 bin Avro (81 Milyon TL) olduğu, en geç 2021 yılı içinde ihale edileceği ve projenin 24 ayda bitirilmesinin planlandığı açıklandı. Hazırlanan proje 7 Temmuz Salı günü Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ve İller Bankası tarafından görevlendirilen firma tarafından Ören'de düzenlenecek toplantıyla vatandaşlara anlatılacak.

Ören'in 2054 yılana kadar olan büyüme ve gelişme ihtiyaçlarına göre belirlenen proje sahibi Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Kanalizasyon şebeke projemiz, atık suyun oluştuğu noktadan başlayarak parsel bacaları, parsel bağlantıları, tali ve ana toplayıcı şebeke hatları ve terfi hatlarından oluşmaktadır. Birinci kademe olarak 53 bin metre şebeke hattı, 9 bin 500 metre parsel bağlantısı, 12 bin metre terfi hattı olmak üzere toplam 74 bin 500 metre hat ve 7 adet atık su pompa istasyonu (Terfi Merkezi) yapılacaktır. Söz konusu alanda yağmur suları ve atık suların birbirine karışmayacağı, ayrık sistemin kullanılması uygun görülerek projelendirilmiştir. Proje nüfusu toplam 25 bin kişi ve toplam evsel debi 136 lt/sn olarak hesaplanmıştır. Kanalizasyon tesislerinde SN8 Rijitliğinde HDPE koruge borular kullanılacaktır. Hat ve terfi istasyonları yapım maliyeti 6 milyon Avro (46 milyon TL)'dur" denildi.

Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait olacak atıksu arıtma tesisi 2054 yılına göre planlandı. Toplamda 8 bin m3/gün kapasiteye sahip. Birinci kademe olarak 4 bin m3/gün olarak yapımına geçilecek. İleri biyolojik arıtma tesisi çıkış suları, sulama suyu kalitesinde olacak. Atıksu arıtma tesisinin yapım maliyeti, 4 milyon 500 bin Avro (35 milyon TL)

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamanın devamında "Tüm projeler tamamlandığında, Ören Mahallemizin atıksulardan kaynaklanan çevresel kirliliği kalıcı olarak giderilecek, sürdürülebilir bir çevre ve temiz bir deniz, halkımızın kullanımında olacaktır. Projenin ilk etabı, Ören merkezi kapsayacak. İkinci etabı ise çevredeki siteleri içine alacak. Arıtma tesisi ise çevre siteleri de kapsayacak şekilde planlandı" denildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum ve Fethiye'den sonra Milas Ören'de de büyük bir alt yapı yatırımının startını vereceklerini, Muğla'ya yakışan ve vatandaşa söz verdikleri hizmetleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Gürün, "Milasımızın güzeller güzeli mahallesi Ören'e ihtiyacı olan alt yapı yatırımını başlatıyoruz. Dünya Bankası'ndan sağladığımız kredi ile Bodrum, Fethiye'de büyük alt yapı yatırımlarını başlatmıştık. Projelerin onay süreci ve diğer işlemlerin tamamlanmasıyla Örenimizde modern bir alt yapıya kavuşacak. Önem ve aciliyet sırasına göre tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızın daha huzurlu ve mutlu bir kentte yaşaması için yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA