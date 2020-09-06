Ören'de denize girip, bir daha çıkmadığı öne sürülen kişi aranıyor
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Ören'de denize girip, bir daha çıkmadığı öne sürülen kişi aranıyor

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesine bağlı turistik Ören Mahallesi'nde, denizde kaybolduğu ileri sürülen kişinin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri'nin (DEGAK) başlattığı arama- kurtarma çalışmasına devam ediliyor.

Ören'de denize girip, bir daha çıkmadığı öne sürülen kişi aranıyor
06.09.2020 18:53 | Son Güncelleme: 06.09.2020 18:57

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesine bağlı turistik Ören Mahallesi'nde, denizde kaybolduğu ileri sürülen kişinin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri'nin (DEGAK) başlattığı arama- kurtarma çalışmasına devam ediliyor. 

Burhaniye Ören sahiline, dün saat 18.00 sıralarında köpek ile geldiği belirtilen 20-25 yaşlarındaki kişinin denize girerek, kıyıdan yaklaşık 300 metre açılıp, bir daha dönmediğini iddia eden bazı kişiler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı DEGAK sevk edildi. Gece helikopterle gerçekleştirilen arama- kurtarma çalışmaları, bugün de dalgıçlar ve Sahil Güvenlik botları ile sürdürüldü. Sahil Güvenlik ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada, köpeğin bölgede bulunan işletmeye ait olduğunu ve sık sık deniz kenarına geldiğini belirledi. Denize giren kişinin elbiselerinin yerinde olmadığı ve kolluk kuvvetlerine de herhangi bir kayıp başvurusunda bulunulmadığı öğrenildi. Ayrıca denize giren kişinin çıkmış olabileceği ihtimali üzerine Burhaniye Belediyesi, ilçe genelindeki hoparlör sisteminden anons yaparak, bu kişinin kendilerine ulaşıp, bilgi vermesini istedi. Ören sahilinde, Sahil Güvenlik ekipleri, arama- kurtarma çalışmalarına devam ediyor.


Kaynak: DHA

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