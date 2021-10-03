Ören Camii imece ile ışıl ışıl oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ören Camii imece ile ışıl ışıl oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ören Camii imece ile ışıl ışıl oldu

Burhaniye ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlanırken, Ören Camiinde de minarenin ışıkları yenilendi.

Burhaniye ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlanırken, Ören Camiinde de minarenin ışıkları yenilendi.

Burhaniye'de 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Grevlileri Haftası başlarken, camilerde de çeşitli etkinlikler yapılmaya başlandı. Turistik Ören Mahallesi Caminde de minarenin eksik olan lambaları tamamlandı. Cemaatin desteğiyle satın alınan lambalar cami cemaatinden Halil Yumuştu tarafından yerine takılırken, cami ışıl ışıl oldu. Caminin eksikliklerinin imece ile giderildiğini anlatan İmam Kadir Özdemir, "Caminin minaresi ışıl ışıl oldu. Daha öncede caminin halıları hayırsever işadamı tarafından yenilenmişti. Cemaatimizin büyük desteğini görüyoruz. Destek olan herkesten Allah razı olsun" dedi. - BALIKESİR

Ören Camii imece ile ışıl ışıl oldu

Ören Camii imece ile ışıl ışıl oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Binali Yıldırım
Magazin Ekrem İmamoğlu
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Necip Uysal Lionel Messi
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Angela Merkel Bülent Ersoy Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ören Camii imece ile ışıl ışıl oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 12:26:27. #1.11#