Orduspor Futbol Kulübü'nün Adı Değiştirildi

Spor Toto 3. Lig'in yeni takımlarından Ordu Futbol Kulübü'nün isminin, "Yeni Orduspor Kulübü" olarak tescil edildiği bildirildi.



Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Ligi'ni (BAL) şampiyon olarak tamamlayan Güzelorduspor Kulübü, 3. Lig'e çıkmasının ardından Ordu Futbol Kulübü adını almıştı.



5 yıl önce Süper Lig'de mücadele ederken yaklaşık 100 milyon liralık borçla BAL'a düşen Orduspor'un adını yaşatmak için gerçekleştirilen başvuruyu kabul eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Ordu Futbol Kulübü" ismini "Yeni Orduspor Kulübü" olarak tescil etti.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Orduspor ile bir efsaneyi yeniden ayağa kaldıracaklarını belirtti.



Desteklerinden dolayı TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e teşekkür eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Orduspor'un kamuoyuna duyurduğu 105 milyon liralık borcun kontrol edilebilir, sürdürülebilir ya da eritilebilir olduğuna dair şehrimizde bir kanaat yoktur. Dolayısıyla bizim bu borç yükü ile mevcut takımı alıp sürdürülebilir hale getirme imkanımız da bulunmamaktaydı. Bu nedenle BAL Ligi'ne, 3. Lig'e ve ardından 2. Lig'e sıfır borçla bir takım çıkarma hedefinde olmalıydık. Geçtiğimiz sezon 3. Lig'e çıkan ve borcu olmayan takımımızın adını Yeni Orduspor Kulübü olarak tescil ettirdik."



Başkan Yılmaz, isim değişikliği başvurusunu bir ay önce yaptıklarını da ifade etti.



Yeni Orduspor'un tüm Orduluların takımı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:



"İlimizde tüm Orduluları kucaklayan, birlikte sevinip beraber üzüleceğimiz, mor beyazlı Yeni Ordusporumuzla özlenen günlerimize dönmek istiyoruz. Ordu halkına armağanımız olan yeni kulübümüzle nice mor beyaz şampiyonluklara imza atacağız."