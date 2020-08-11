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Orduspor efsanesi yeniden doğuyor

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan, 1978-79 yıllarında Türkiye'yi UEFA'da temsil eden, yetiştirdiği birçok futbolcuyu Türk sporuna kazandıran Orduspor, yeniden ayağa kalkıyor.

Orduspor efsanesi yeniden doğuyor
11.08.2020 12:24 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:28

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan, 1978-79 yıllarında Türkiye'yi UEFA'da temsil eden, yetiştirdiği birçok futbolcuyu Türk sporuna kazandıran Orduspor, yeniden ayağa kalkıyor.

Türkiye 1. Lig'den düştüğü 1984-1985 sezonundan 26 yıl sonra 2011 yılında tekrar Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Orduspor, iki sezon kaldığı ligden 2012-2013 sezonunda PTT 1. Lig'e düştü. O tarihten sonra daha toparlanamayan Orduspor, her yıl bir alt lige düşerek taraftarlarını üzdü.

Mor-beyazlı takım önce 2. Lig'e, ardından 3. Lig'e, daha sonra Bölgesel Amatör Lig'e (BAL), bunun ardından ise Ordu 1. Amatör Küme'ye kadar geriledi. Ordu 1. Amatör Küme'de Süper Lig döneminden kalan yabancı futbolcu borçları sebebiyle UEFA tarafından sürekli puanları silinen Orduspor, 2. Amatör Küme'ye düşünce faaliyetini durdurdu.

Bu sırada amatör kümede yer alan Özel İdarespor'un ismi Yeni Orduspor olarak değiştirilerek Orduspor ismi yaşatılmak istendi. Bu durum mor Beyazlı camiayı ikiye böldü. Halen 3. Lig'de mücadele eden 52 Orduspor kulübü, olarak adını değiştirmesine rağmen spor camiasında sürekli tartışıldığı için taraftarlar tarafından genel kabul görmedi.

Bu gelişmeler yaşanırken efsane Orduspor'un altyapısında bir dönem futbol oynayan iş adamı Savaş Şimşek, Orduspor'un kurulduğu 1967 yılındaki logosunu satın aldı. Ordu 1. Amatör Küme'de yer alan Yeni Mahallespor'un tüm haklarını satın alarak ismini Orduspor 1967, kulübün armasını da Orduspor'un eski arması olarak değiştirdi.

Kulüp binası yenilendi, otobüs hazır

Eski Orduspor'un heyecanını yeniden yaşatmak, spor camiasındaki tartışmalı ortamı ve sis bulutunu dağıtmak isteyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de kolları sıvadı. Orduspor 1967 ile 52 Orduspor'un birleşmesi, Ordu'da spor camiasının sadece mor-beyaz heyecanı altında buluşmasını isteyen Güler, bu girişimlerinden olumsuz yanıt alınca yola Orduspor 1967 ile devam etme kararı aldı.

İlk etapta Orduspor'un 1. Lig'de yer aldığı 1970 ve 1980'li yıllardaki başarısıyla anılan kulüp binasını yeniledi. Ardından Süper Lig takımlarını bile kıskandıracak bir otobüsü kulübe kazandırdı. Geçen sezon Amatör Küme'de namağlup şampiyon olan, bu yıl Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan mor-beyazlı Orduspor 1967'nin hedefi 3. Lig olarak belirlendi.

Küllerinden doğuyor

Hiç borcu bulunmayan ve eski Orduspor heyecanını yeniden yaşatmak için adeta küllerinden doğma mücadelesi veren Orduspor 1967 Kulüp Başkanı Savaş Şimşek, "O eski Orduspor günlerini, o eski ekip ruhunu yeniden kazanmak ve kazandırmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Kulüp binamızı yeniledik, otobüsümüzü aldık. Efsane artık geri dönüyor. Bu konuda büyük desteklerini gördüğümüz Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e tüm Ordu spor camiası adına teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

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