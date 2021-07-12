Orduspor ayağa kalkıyor
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Orduspor ayağa kalkıyor

Orduspor ayağa kalkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Orduspor, düştüğü yerden kalkıyor.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Orduspor, düştüğü yerden kalkıyor. Süper Lig'den düştüğü 2013 yılından bu yana sürekli başarısız olarak amatör lige kadar düşen Orduspor, iki yıldır sürdürdüğü mücadele sonunda 3. Lig'e yükseldi.

2011 yılında Süper Lig'e çıkan ve dünyaca ünlü Teknik Direktör Hector Cuper'i takımın başına getirip iyi bir grafik çizen mor beyazlı kulüp, ilk yıl ligde tutundu. Süper Lig'de ikinci yılı olan 2012-2013 sezonunda PTT 1. Lig'e düşen Orduspor, bir daha toparlanamayarak her yıl bir alt lige düştü. Mor-beyazlı takım önce 2. Lig'e, ardından 3. Lig'e, daha sonra ise Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü. Bölgesel Amatör Lig'den de düşen Orduspor, önce 1. Amatör Küme'ye kadar geriledi.

Düştüğü yerden ayağa kalktı

Türk futbolunun köklü kulübü, amatör kümeye kadar düşmeyi hazmedemeyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından yeniden oluşturuldu. Önce isim değişikliğine giden mor beyazlı kulüp, 'Orduspor 1967' adıyla düştüğü yerden yeniden başladı. Önce Ordu 1. Amatör Küme'de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen mor beyazlı takım, grup elemelerini geçerek finale adını yazdırdı. Kastamonu Gazi Stadyumunda oynanan final maçında Bolu Abant FK ile karşılaşan mor beyazlı takım, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sonuçlanan karşılaşmanın penaltı atışlarında rakibine 4-3'lük üstünlük sağlayarak 3. Lig'e yükseldi.

Gecenin 03.00'ünde kutlama

Maçın ardından 03.00'da kente ayak basan takımı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve mor beyazlı taraftarlar karşıladı. Gece geç saatlerde coşkunun adresi Ordu Büyükşehir Belediyesi önü oldu. Burada kurulan platformda Ordusporlu futbolcular ve yönetim taraftarlar bütünleşti.

Başkan Güler: "Efsane geri döndü"

Futbolcularla ve taraftarlarla şampiyonluk coşkusu yaşayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Orduspor'un eski günlerine kavuşacağın söyledi.

Mor-beyazlıların en güçlü yanının taraftarı olduğunu belirten Başkan Güler, "Allah'a şükürler olsun ki bugün efsane geri döndü. Efsanenin geri dönüşünde futbolcu kardeşlerimizin 120 dakikalık mücadelesinden sonra penaltılarla bu sonuca varmaları bizi son derece mutlu etti. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Orduspor'un en güçlü yanı taraftarı. Bu taraftar ile bizim için sınır yok. Sonuna kadar giderek bu mor-beyazlı renkleri tekrar eski günlerine kavuşturacağız Allah'ın izniyle. Ordu'da yeni bir rol model ortaya çıktı, Savaş Başkan. Delikanlılığı, mertliği ve erdemli davranışlarıyla, ahlakıyla, alçak gönüllülüğü, sportmenliği ve sevgisi ile bütün Ordu'yu kucaklayacak. Bulutların arkasında uzunca bir süredir bekleyen yıldızımız Orduspor, tekrar parlıyor. İnşallah bu çok güzel bir güneş olacak, erdemi ile bütün Karadeniz'i bütün Türkiye'yi ve dünya futboluna katkıları olacak" diye konuştu.

Orduspor şarkıları ile birleşen 3. Lig coşkusu sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. - ORDU

Orduspor ayağa kalkıyor
Orduspor ayağa kalkıyor
Orduspor ayağa kalkıyor
Orduspor ayağa kalkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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