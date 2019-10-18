18.10.2019 12:34

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Ordumuz beklediğimizden erken bir zafer kazandı. Diplomatik nezaket kurallarına uymayan mektuba Sayın Cumhurbaşkanımız en güzel cevabı, ordumuzun hareketiyle vermiş oldu. Bundan dolayı mutluyuz." dedi.

TGTV, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin basın açıklaması yaptı.

Akbulut, açıklamayı tüm üye kuruluşlar adına yaptığını belirterek, Barış Pınarı Harekatı'na ilk günden beri tüm platformlarda destek verdiklerini söyledi.

Türkiye ve ABD arasında sağlanan mutabakata değinen Akbulut, "Ordumuz beklediğimizden erken bir zafer kazandı. Diplomatik nezaket kurallarına uymayan mektuba Sayın Cumhurbaşkanımız en güzel cevabı, ordumuzun hareketiyle vermiş oldu. Bundan dolayı mutluyuz." değerlendirmesini yaptı.

Bazı ülkelerin Türkiye'nin güney sınırında terör örgütlerini bir araya getirerek güvenliği tehdit edecek adımlar attığını belirten Akbulut, şunları kaydetti:

"Son 8 yılda 1 milyondan fazla insan iç savaş nedeniyle öldü. 4 milyona yakın muhacir ülkemize sığındı. Ülkemiz Suriye kaynaklı teröre maruz kaldı, yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Sınırdan birçok terör saldırısı oldu. İslam dünyasını bölmek isteyenler ülkemizi de bölmek istemekteler. Aynı blokta yer aldığımız devletlerin destek verdiği terör örgütlerince Türkiye güney sınırından ablukaya alınmaya çalışıldı. Devletimizi yıkmak ve parçalamak üzere planlar yapıldı ve adımlar atıldı. İsrail'e hizmet edecek bir terör devleti kurulması hedeflendi."

"Her türlü zorluğu, ambargoyu ve saldırıyı milli dayanışmayla yenecek güçteyiz"

Akbulut, Türkiye'nin bu zorlu şartlarda teröre karşı mücadelede tüm yolları denediğinin altını çizerek, "Dünya barışına önemli katkılar sağlayan Türkiye, güvenliğini sağlamak için tüm süreçleri işletti ve bütün ülkeleri teröre karşı ortak hareket etmeye davet etti. Bu çabalardan bir sonuç alınamadı. Dost bildiğimiz ülke ve kuruluşlar bizi terör örgütleriyle baş başa bıraktı hatta bayraklarını kullanma hakkını bile verdi. NATO, anlaşmalar gereği sınır güvenliğimiz için verilmesi gereken füzeleri geri çekmiştir. Halkının desteğini almadan görev başında olan bazı İslam ülkeleri yöneticilerinin de Türkiye aleyhtarlığını anlamak mümkün değildir. Bunlar başkalarının kuklasıdır, Bu harekat bir ülkeye ya da etnik gruba karşı değil, terör sürülerine karşı başlatıldı. Türkiye tarihinde hiçbir zaman ya da bugün sömürgeci bir amaç içinde olmadı." ifadelerini kullandı.

Ülkenin güvenliği için her türlü adımın atıldığını anlatan Akbulut, "Vatandaşlar ve sivil kuruluşlar olarak beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza ederek destek olmalıyız. Bugünler siyasi hesapların günü değildir. Her türlü zorluğu, ambargoyu ve saldırıyı milli dayanışmayla yenecek güçteyiz. Türkiye'nin başarısı mazlum milletlerin ve İslam dünyasının morali olacaktır. Kahraman ordumuzun, devletimizin, Cumhurbaşkanımızın yanında ve arkasındayız. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA