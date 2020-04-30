Ordulu üç çocuk 3 ay önce Cidde'ye çalışmaya giden babalarına kavuşmak istiyor
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Ordulu üç çocuk 3 ay önce Cidde'ye çalışmaya giden babalarına kavuşmak istiyor

Ordulu üç çocuk 3 ay önce Cidde'ye çalışmaya giden babalarına kavuşmak istiyor
30.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:50

Ordulu üç çocuk 3 ay önce Cidde'ye çalışmaya giden babalarına kavuşmak istiyor Babalarına kavuşmak için devlet büyüklerine seslendiler Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine üç ay önce çalışmaya giden 46 yaşındaki İsmail Kam'ın çocukları, babalarına kavuşmak için devlet büyüklerinden yardım istiyor.

Ordulu üç çocuk 3 ay önce Cidde'ye çalışmaya giden babalarına kavuşmak istiyor

Babalarına kavuşmak için devlet büyüklerine seslendiler

ORDU - Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine üç ay önce çalışmaya giden 46 yaşındaki İsmail Kam'ın çocukları, babalarına kavuşmak için devlet büyüklerinden yardım istiyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan İsmail Kam'ın çocukları, babalarının şirketin devlete olan borcundan dolayı dönemediğini ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu konuda onlara sahip çıkmasını istedi. Anne Sündüz Kam ile beraber Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk ise babalarına kavuşmak için devlet yetkililerine seslenerek, "Bizleri babamıza kavuşturun" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile babasına seslenerek kavuşmak istediğini söyleyen 10 yaşındaki Emrehan Kam, "Benim babam ve arkadaşları bundan üç ay önce Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine çalışmaya gitti. Bir aydır Türkiye'ye gelmek için çabalıyorlar. Fakat babamın çalıştığı şirketin devlete olan borcu öne sürülerek orada alıkonuluyorlar. Onlar da bu yüzden Türkiye'ye gelemiyorlar. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Devletimiz lütfen olaya el atsın" dedi.

"Sınavlarıma çalışamıyorum"

Baba özlemi çekerek sınavlara iyi hazırlanamadığını söyleyen evin en büyük kızı 14 yaşındaki Gamze Kam, "Biz sesimizi sosyal medya hesaplarından duyurmaya çalıştık. Yerelde sesimizi çok fazla duyuramadık. Lütfen bizlere babasızlık çektirmeyin. Sayın devlet büyüklerim lütfen olaya el atın. Sizler olmazsanız babamlar Türkiye'ye dönemeyecek. Okullar zaten korona virüs nedeniyle durdu. Kendimiz evde sınavlara çalışıyoruz. Ancak aklım babamda olduğu için sınavlarıma sağlıklı bir şekilde çalışamıyorum" diye konuştu.

"Doğum günümü babamla geçirmek istiyorum"

Suudi Arabistan'da olan babasının 12 Mayıs'ta doğum gününde yanında olmasını istediğini söyleyen evin en ufak çocuğu 5 yaşındaki Furkan Kam ise 12 Mayıs'ta yeni yaşına babasıyla girmek istediğini belirterek, "Ben babamla olmak istiyorum. Çünkü babamın Suudi Arabistan'da işleri durdu ve hala gelemiyorlar. 12 Mayıs benim doğum günüm. Babamla beraber pastamı kesmek ve yemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Anne Sündüz Kam ise eşine bir an önce kavuşmak isterken devletin atacağı girişimleri bekliyor.

Ordulu üç çocuk 3 ay önce Cidde'ye çalışmaya giden babalarına kavuşmak istiyor

Kaynak: İHA

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