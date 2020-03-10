Ordulu sürücüler kırmızı ışık ve hız sınırı dinlemiyor
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Ordu, 3. Sayfa

Ordulu sürücüler kırmızı ışık ve hız sınırı dinlemiyor

Ordu'da trafik denetimlerinde en çok kırmızı ışık ihlali ve hız sınırını aşmaktan dolayı ceza kesiliyor.

10.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:33
Ordulu sürücüler kırmızı ışık ve hız sınırı dinlemiyor

Ordu'da trafik denetimlerinde en çok kırmızı ışık ihlali ve hız sınırını aşmaktan dolayı ceza kesiliyor.


Ordu il genelinde son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 48 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 18 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 32 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 125 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 850 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 72 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 11 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 7 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza kesildi.


Denetimlerde 99 araç trafikte men edilirken, 48 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. - ORDU

Kaynak: İHA

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