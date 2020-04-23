Ordulu şehit oğluna doğum günü sürprizi Ordu'nun Altınordu ilçesinde, şehit Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş'un oğlu Efe Akkuş'a sürpriz doğum günü yapıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, şehit Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş'un oğlu Efe Akkuş'a sürpriz doğum günü yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, 2012'de Afyonkarahisar'da mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Akkuş'un oğlu Efe için sürpriz doğum günü planladı.

Bekyürek, Altınordu ilçesinde yaşayan ailenin evine giderek, getirdiği doğum günü pastasıyla Efe Akkuş'un 9. yaşını kutladı, çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Efe, Bekyürek'e teşekkür etti.

İstiklal Marşı'nı okuyan Efe, yaşıtlarına 'Evde kal." çağrısında da bulundu.

Şehidin eşi Songül Akkuş, Bekyürek'e teşekkür ederek, "Oğlum için de sürpriz oldu. Kendisi çok mutlu." dedi.

Bekyürek ise yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkmayan çocukların evlerine giderek hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hem de doğum günlerini kutladıklarını söyledi.

Öte yandan, Aybastı ilçesinde, Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 23 Nisan doğumlu 3 çocuk için kutlama yapıldı.

Buket Güler, Elifnaz Hanilçe ve Berhan İkin'in evlerine giden Kaymakam Şükrü Pekpak, Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ve Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, çocuklara Türk bayrağı da hediye etti.

Kaynak: AA