Ordulu Şahinde ninenin ördüğü yün çoraplar Mehmetçiğin yüreğini ısıttı
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Ordulu Şahinde ninenin ördüğü yün çoraplar Mehmetçiğin yüreğini ısıttı

Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Ordulu Şahinde ninenin ördüğü yün çoraplar Mehmetçiğin yüreğini ısıttı

Ordu'da yaşayan 87 yaşındaki Şahinde Kubatoğlu, ördüğü yün çorapları Tunceli'de zorlu iklim şartlarında vatan nöbetini sürdüren Mehmetçiğe gönderdi.

Ordu'da yaşayan 87 yaşındaki Şahinde Kubatoğlu, ördüğü yün çorapları Tunceli'de zorlu iklim şartlarında vatan nöbetini sürdüren Mehmetçiğe gönderdi.

Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kocatepe Karakolu'nda görevli askerler, olumsuz hava koşullarında vatanı koruma görevlerini hassasiyetle sürdürüyor.

Hava sıcaklığının gündüz sıfırın altına düştüğü 2 bin rakımlı bölgede, elleri tetikte nöbet tutan askerlere, Ordu'nun Korgan ilçesinde yaşayan Şahinde nine tarafından yün çorap ve mektup gönderildi.

İlmek ilmek örülen hediye çoraplar karşısında kayıtsız kalamayan askerler de Şahinde nineye teşekkür mektubu yazıp gönderdi.

Mehmetçik, mektupta şunları dile getirdi:

"Evet buralar gerçekten de çok soğuk ama sizin o yumuşacık çoraplarınız hem ayaklarımızı hem de içimizi ısıttı. Sizin gibi insanlar olduğu sürece bu vatanı kimseye yar etmeyeceğiz. Sizin yapmış olduğunuz bu güzel çoraplarınız, bizlere Çanakkale Savaşı'nda askerlere yiyecek, içecek ve mühimmat taşıyan ninelerimizi hatırlattı ve çok gururlandık. Allah sizleri bizim başımızdan eksik etmesin. Rabbim sizlere uzun ömürler versin."

Valilik sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Yüreğimiz ısındı, ellerin dert görmesin Şahinde Teyze." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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