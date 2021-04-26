ORDULU ROBİNSON CRUSOE'UN EVİ YANDI
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ORDULU ROBİNSON CRUSOE'UN EVİ YANDI

ORDULU ROBİNSON CRUSOE'UN EVİ YANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORDU'nun Perşembe ilçesinde tek başına yaşayan, hayvan ve doğa sevgisiyle masal kahramanı Robinson Crusoe'a benzetilen Fahrettin Özdemir'in (92), evi yandı.

ORDU'nun Perşembe ilçesinde tek başına yaşayan, hayvan ve doğa sevgisiyle masal kahramanı Robinson Crusoe'a benzetilen Fahrettin Özdemir'in (92), evi yandı. Oğluna ait evde kalmaya başlayan Özdemir, küle dönen evine gidip hayvanlarıyla ilgileniyor, yanan malzemelerini onarıyor.

Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde tek başına oturan Fahrettin Özdemir, 1964 yılında satın aldığı 4 dönüm arazinin 2 dönümünü hayvanlarına ayırdı, kalan arsaya da meyve fidanları dikti. Arazisinde köpek, hindi, kaz, ördek, keçi, güvercin, tavşan, horoz ve tavuk gibi hayvanları besleyen Özdemir, emekli maaşını hayvanları için harcamaya başladı. Hayvan sevgisiyle örnek olan Özdemir, 57 yıldır hem hayvanlarına hem de bahçesindeki ağaç ve bitkilere gözü gibi bakıyor. EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İngiliz yazar Daniel Defoe'nun ünlü roman kahramanı Robinson Crusoe'a benzetilen Özdemir'in evinde önceki gece bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Yangın kontrol altına alınırken, ev ise kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılan Fahrettin Özdemir ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Yangında bir köpeğin öldüğü öğrenilirken, Perşembe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

'KENDİMİ DIŞARIYA ZOR ATTIM'

Yaşadığı o anları anlatan Özdemir, 'Ocağa yemek koymuştum, sonra da uykuya dalmışım. Bir sesler duymaya başladım ama fırtına var sandım, uyumaya devam ettim. Bir anda alevlerle karşılaştım, kendimi dışarıya zor attım' dedi.

Oğluna ait evde kalmaya başlayan Özdemir, sabah erken saatlerde küle dönen evine gidip önce hayvanlarıyla ilgileniyor ardından da yanan malzemelerini onarmaya çalışıyor.

ORDULU ROBİNSON CRUSOE'UN EVİ YANDI
ORDULU ROBİNSON CRUSOE'UN EVİ YANDI
ORDULU ROBİNSON CRUSOE'UN EVİ YANDI
ORDULU ROBİNSON CRUSOE'UN EVİ YANDI
ORDULU ROBİNSON CRUSOE'UN EVİ YANDI
ORDULU ROBİNSON CRUSOE'UN EVİ YANDI
ORDULU ROBİNSON CRUSOE'UN EVİ YANDI
ORDULU ROBİNSON CRUSOE'UN EVİ YANDI
ORDULU ROBİNSON CRUSOE'UN EVİ YANDI
ORDULU ROBİNSON CRUSOE'UN EVİ YANDI
ORDULU ROBİNSON CRUSOE'UN EVİ YANDI
ORDULU ROBİNSON CRUSOE'UN EVİ YANDI
ORDULU ROBİNSON CRUSOE'UN EVİ YANDI
ORDULU ROBİNSON CRUSOE'UN EVİ YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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