Ordulu öğrencilerin mektubuna Mehmetçikten cevap geldi
Haberler » Güncel » Ordulu öğrencilerin mektubuna Mehmetçikten cevap geldi - Haber

Ordulu öğrencilerin mektubuna Mehmetçikten cevap geldi

Ordu Fatsa Atatürk İlkokulu öğrencilerinin Hakkari Şemdinli Jandarma Tabur Komutanlığı'ndaki askerler için yazdığı mektuplara askerler video çekerek yanıt verdi.

11.01.2020 00:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 00:02
Ordulu öğrencilerin mektubuna Mehmetçikten cevap geldi

Atatürk İlkokulu öğrencilerinin Jandarma Tabur Komutanlığı'ndaki askerler için yazdığı mektuplara askerler çekerek yanıt verdi.

Atatürk İlkokulu 3/E sınıfı öğrencileri Şemdinli'de görev yapan Mehmetçik için duygu ve düşüncelerini içeren mektuplar yazarak gönderdi. Mektupları alan askerler ise öğrencilere bir video çekerek cevap verdi.

Mektupları okuduklarını ifade eden askerler, isimlerini söyledikleri öğrencilere teşekkür etti. Askerlerin videosu Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yayınlandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler