Ordulu öğrenci madalyasını aldı Gençlik ve Spor Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ön saflarda yer alan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kahramanlara yönelik düzenlediği mektup yarışmasında ikinci olan Süheyla Elma'ya madalyası verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ön saflarda yer alan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kahramanlara yönelik düzenlediği mektup yarışmasında ikinci olan Süheyla Elma'ya madalyası verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık tarafından düzenlenen "Gençlerden Mektup: Minnettarız" yarışmasında Ordu'dan Süheyla Elma'nın, 13-17 yaş kategorisinde ikinci olduğu belirtildi.

Fatsa Gençlik Merkezi üyesi Elma'nın Fatsa ilçesindeki evinin ziyaret edilerek, Bakanlıkça gönderilen hediyelerin İl Müdürü Mustafa Genç, Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin tarafından teslim edildiği aktarıldı.

Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Elma, yarışmadaki derecesi dolayısıyla mutlu olduğunu vurgulayarak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA