Ordulu kivi üreticileri hasat şenliğinde yarıştı

05.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:28

Ordu'da kivi üretimini yaygınlaştırmak amacıyla "12. Ordu Kivisi Hasat Şenliği" gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce kivinin tanıtımı ve üretiminin artırılması amacıyla düzenlenen şenlik, Fatsa ilçesinin Ilıca Mahallesi'nde, Yusuf Hayta adlı üreticinin bahçesinde yapıldı.

Vali Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de son 17 yılda her alanda ciddi gelişmelere şahitlik ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin birçok ülkeyle rekabet edebildiğini kaydeden Vali Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bununla gurur duyduğunu dile getirdi.

Yavuz, Karadeniz'de piyasa değeri olan ve kar edilebilecek ürünler üretildiğini ifade ederek, bunların başında fındığın geldiğini aktardı.

Fındıkta dönüm başına verimin düşük olduğunu, bu verimle dünya ile rekabet şanslarının olmadığını kaydeden Yavuz, fındıkta verimi yükseltecek çalışmalar yürüttüklerini, özellikle modern tarım tekniklerinin kullanılmasına özen gösterdiklerini ve örnek bahçeler oluşturduklarını vurguladı.

Vali Yavuz, fındık üreticilerinin bahçe bakımlarını yerinde ve zamanında yapmalarını isteyerek, daha fazla fındık üretilmesi karşısında fiyatın düşeceği gibi bir endişeye kapılmamaları, artan talebi de göz önüne alarak daha fazla fındık üretmeleri gerektiğini belirtti.

"Toplamda 200 dekar kivi bahçesini yıl sonuna kadar bitireceğiz"

Ordu'da kivi üretiminin artırılmasına yönelik de çalışma başlattıklarına işaret eden Yavuz, DOKAP ile yaptıkları anlaşmayla yıl sonuna kadar 100 dekarlık kivi bahçesi kuracaklarını söyledi.

Yavuz, vatandaşların da 100 dekarda kivi bahçesi kuracağını, toplamda 200 dekar kivi bahçesini yıl sonuna kadar bitireceklerini bildirdi.

Kivinin raf ömrünün uzun olduğuna, bu tür ürünlerin her zaman para kazandırdığına işaret eden Vali Yavuz, tarım projelerine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler de fındıkta Ordu olarak dünya şampiyonu, kivi ve bal üretiminde ise Türkiye ikincisi olduklarını ifade etti.

Ordu kivisinin sadece Türkiye'de değil, dünyada tanınması gerektiğine vurgu yapan Güler, Ordu'nun bunu fazlasıyla hak ettiğini söyledi.

Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da Ordu'da kivi üretim alanları, miktarı ve üreticiler hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından şenlikte, "en güzel kivili pasta" ile "en iyi kivi bahçesi" yarışmaları gerçekleştirildi.

Dereceye giren yarışmacılara protokol üyelerince çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA