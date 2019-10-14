Ordulu Kıbrıs gazilerinden duygulandıran başvuru

14.10.2019 16:25

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanlığı üyesi Kıbrıs gazileri olarak tekrar askere alınmak için Ordu Askerlik Şubesine başvuruda bulundu.



Başvuru sonrası Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya ve Kıbrıs gazilerini makamında kabul eden Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Ne mutlu böylesine büyük bir milletin evladıyız. Allah hepinizden razı olsun. Sizler, Kıbrıs Barış Harekatı'na çağrıldığınızda askerlik şubesine koştunuz. Mücadele ettiniz. Oradaki kardeşlerimizi zulümden kurtardınız. Adaya barış götürdünüz. Daha bir çok yerde gazilerimiz önemli fedakarlıklarda bulundu. Aziz şehitlerimiz de kutsal değerleri için fedakarlıklarda bulundu, Allah'a kavuştu. Aziz Milletimiz, gerçekten beklenen ve özlenendir. Hak ve hukuku haykıran, adaleti tesis eden büyük bir milletin, büyük bir medeniyetin varisleriyiz çok şükür" dedi.



Vali Seddar Yavuz, "Hemen sınırımızda milyonlarca insanı mülteci haline getiren, katleden ve buradan da bir menfaat devşiren uluslararası şebekelere karşı milletimiz ve devletimiz daha önce birkaç operasyonla özgürleştirdiği, barışı götürdüğü yerlere yenisini eklemek suretiyle 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmış bulunuyor. Allah'a hamdolsun ki, güçlü devletimiz, güçlü ordumuz, gücünü de milletinden alan bu büyük yolculuğumuz, kutlu yolculuğumuz devam ediyor. İnanıyorum ki; bu yüzyıl bizim yüzyılımız olacak. Çünkü, biz hakkı ve hukuku haykırıyoruz, adaleti tesis ediyoruz, gözyaşı siliyoruz. Sömürmüyoruz, yok etmiyoruz yaşatıyoruz. Sizinle ne kadar öğünsek azdır. Sizler bizim yaşayan kahraman abidelerimizsiniz. Gençlerimize en güzel örneksiniz. Allah hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu.



Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya ise yaptığı konuşmada, "Biz, Kıbrıs gazileri olarak bugün tekrar askere alınmak için başvuru yaptık. Ordu Askerlik Şube Başkanlığına dilekçemizi sunduk. Sizden de bu konuda yardım bekliyoruz. Tekrar askere alınmaktan onur duyarız, gurur duyarız. Biz askerliğimizi yaparken elimizi silahın üzerine koyduk, bu vatanı korumaya, canımız pahasına şehit olmaya ant içtik. Kanımızın son damlasına kadar, ayaklarımız yürüdüğü müddetçe vatan için mücadele etmeye, kahraman Mehmetçiğimizin yanında olmak için buradan yola çıkıp 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için yola çıkıyoruz. Allah ordumuza, milletimize zeval vermesin. İçeride ve dışarıdaki hainliğe karşı Cumhurbaşkanımızı tek bırakmak istemiyoruz.Biz onlara desteğimizi göstermek için sizlere ve Cumhurbaşkanımıza ricamızdır" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA