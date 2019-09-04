Ordulu kadınlara kanser taraması yapılacak

04.09.2019 16:08

Türk-Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfınca (TAJEV), Ordu'da görev yapan sağlık çalışanları ile sahada gebelik ve doğumla ilgilenen personele yönelik eğitim programı ile kadınlara kanser taraması yapılacak.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında "Sadece Benim İçin" sloganıyla 6-7 Eylül'de Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde bir dizi eğitim ve tarama çalışmaları gerçekleştireceği, Türkiye'nin önemli kadın doğum uzmanlarının kente geleceği belirtildi.

Programa, Sağlık Bakanlığı, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği aktarılan açıklamada, bu projede anne ve anne adayları bilgilendirildiği gibi sağlık taramalarıyla da var olan sağlık problemlerinin belirlenmesinde de örnek bir çalışma yapılarak Türkiye için önemli bir adım atılacağına işaret edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TAJEV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cem Demirel, vakfın kadın sağlığı konusunda Türkiye'de yıllardır eğitim faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri yürüten bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti.

Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ilki 2008 yılında Bingöl'de, daha sonra sırasıyla Şanlıurfa, Birecik, Rize, Çanakkale ve Hatay'da sağlık çalışanlarına ve halka ücretsiz eğitimler vererek, tarama çalışmaları düzenlediğini anlatan Demirel, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda TAJEV, 6-7 Eylül 2019 tarihlerinde Ordu ilimizde görev yapan sağlık çalışanları, sahada gebelik ve doğum ile ilgilenen tüm personelimize bilgilerinin tazelenmesine yönelik bir eğitim programı ile sosyal sorumluluk projesi bünyesinde yola çıkmıştır. Gebelikte anne ve bebeğin takibi, karşılaşılan tıbbi problemlerin yönetimi, doğumun sağlıklı bir şekilde takibi ve sonuçlandırılması, annenin ve bebeğin gerektiği durumlarda resüsitasyonu (yeniden canlandırılması) son derece temel, temel olmakla birlikte tekrar sağlık çalışanlarına hatırlatılması ve bilgilerinin tazelenmesinin sağlanması gereken konulardır."

Demirel, her gün karşılaşma durumunda oldukları ve hayati önem arz eden gebelik-doğum problemlerinde meslektaşlarının bu program ile tekrar bilgilerini tazeleme fırsatı bulacaklarını ümit ettiklerini kaydetti.

Ücretsiz kanser taraması

Projenin ikinci halkasını yine kadın sağlığının önemli bir ayağını oluşturan gebelikten korunma yöntemleri ve kadın kanserinde tarama programları oluşturduğunu vurgulayan Demirel, "Bu noktada TAJEV yine hem sağlık çalışanlarına güncel bilgileri aktaracak hem de bizzat yöre halkının bu konularda bilinçlenmesini sağlayacak bilgi paylaşımında bulunacaktır. Bu proje kapsamında Sağlık Bakanlığı KETEM mobil aracı ile 6 ve 7 Eylül'de Ordu Kültür Sanat Merkezi önünde halkımıza ücretsiz meme kanseri ve rahim ağzı kanseri tarama testleri de yapılma fırsatı olacaktır." ifadesini kullandı.

Demirel, 7 Eylül Cumartesi saat 10.00-12.00 arası yapılacak halk panelinde ise yine kadın sağlığını önemli şekilde etkileyen endometriozis hastalığı, gebelik izlemi, gebeliğin özellikle ilk 3 ayında karşılaşılan problemler hakkında farkındalık yaratmaya yönelik yöre halkına eğitici bilgiler verileceğini ve tedavi yöntemleri, kadın sağlığına yönelik bilgiler anlatılacağını bildirdi.

Kaynak: AA