Ordulu iki kardeşin 23 Nisan için istediği Türk bayrağını polis aldı
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23 Nisan, Güncel

Ordulu iki kardeşin 23 Nisan için istediği Türk bayrağını polis aldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki kardeşin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerini süslemek için Türk bayrağı talebini, polisler yerine getirdi.

22.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:02
Ordulu iki kardeşin 23 Nisan için istediği Türk bayrağını polis aldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki kardeşin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerini süslemek için Türk bayrağı talebini, polisler yerine getirdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında günlerini Hamidiye Mahallesi'ndeki evlerinde geçiren Doğukan (14) ve kardeşi Mert Koç (12), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlık yapmak istedi.

Evlerini süslemeye karar veren Koç kardeşler, babaları işte olduğu, anneleri de 1,5 yaşındaki kardeşlerini bırakıp dışarı çıkamayacağı için İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak Türk bayrağı isteklerini iletti.

Bunun üzerine başpolis Tamer Kop ve ekibi, kırtasiyeden aldıkları Türk bayrağı, bayrak desenli balonlar ve süslemeleri, Doğukan ve Mert'e teslim etti.

Anne Hülya Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının bu özel gününde yanlarında olduğu için polis ekiplerine teşekkür etti.

Çocuklarının koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmadığını belirten Koç, "155'i arayarak telefonu oğlum Mert'e verdim. O da çocuk bayramına hazırlanmak için bayrak alıp alamayacaklarını sordu ve teşekkür etti." dedi.

Koç, yaklaşık yarım saat içinde bayraklar ile süslemelerin evlerine getirildiğini ve çocuklarının çok mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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