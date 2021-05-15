Ordulu gençlerin "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" projesi kapsamında bayramı kutlandı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliğince (UID) "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" sloganıyla başlattığı proje çerçevesinde Ordu'da 650 gence bayram tebrik kartı dağıtıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliğince (UID) "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" sloganıyla başlattığı proje çerçevesinde Ordu'da 650 gence bayram tebrik kartı dağıtıldı.

TÜGVA Ordu İl Başkanı Ahmet Güler, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında Avusturya'nın Salzburg şehrinin Ordu ile kardeş şehir olduğunu belirtti.

Programın ilk faaliyeti olarak TÜGVA ve UID'in genel başkanlarının bayram mesajlarını Ordu'nun dört bir yanındaki 650 gence ilettiklerini aktaran Güler, bayramlarını tebrik ederek program hakkında da bilgi verdiklerini vurguladı.

Güler, tam kapanma dolayısıyla evlerde sıkılan gençlerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını, bayram mesajlarının onları çok mutlu ettiğini kaydetti.

UID Salzburg Bölge Başkanı Erdem Poyraz ise Türkiye'den uzakta vatan aşkıyla yanan kişiler olarak memleketin gençliğine katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli