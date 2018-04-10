Ordulu Gencin Organları Umut Oldu

Ordu'da kontrolünü yitirdiği motosikletten düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Kemal Yardım'ın karaciğeri ve iki böbreği, üç hastaya nakledilmek üzere alındı.

Korgan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde kullandığı motosikletin kontrolünü yitirmesi sonucu düşerek ağır yaralanan Kemal Yardım, Altınordu ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Buradaki müdahaleye rağmen gencin beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkililerinin aile ile görüşmesinin ardından Yardım'ın organları bağışlandı. Bunun üzerine Erzurum ve Trabzon'dan gelen ekipler, yaklaşık 4 saatlik operasyonla Yardım'ın karaciğeri ve iki böbreğini, üç hastaya nakledilmek üzere aldı.

Hastanenin Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Selçuk Yücesan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin organ bağışı konusunda duyarlı davranış sergileyerek, örnek olduğunu söyledi.

Yardım'dan alınan karaciğerin Erzurum'daki bir hastaya götürüldüğünü belirten Yücesan, böbreğin birinin Trabzon'daki çocuk hastaya, diğerinin ise Samsun'daki bir hastaya nakledileceğini aktardı.

Yücesan, ilk planlamada gencin kalp ve akciğerinin de bağışlandığını ancak Ordu'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Ankara'dan ekibi getirecek askeri uçağın kalkış yapamadığını kaydederek, "Kalp ve akciğerin alınması için de organizasyon yapılmıştı. Genelkurmay Başkanlığından uçak tahsisi planlandı fakat maalesef hava muhalefeti dolayısıyla sis nedeniyle uçağın Ordu'ya gelemeyeceği ortaya çıktı. Bundan dolayı da ailenin bilgisi dahilinde kalp ve akciğer naklinden vazgeçildi." diye konuştu.

"Bu kararı vermek çok zor"

Baba Şenel Yardım ise oğlunun motosikletten düşerek kafasını taşa çarpıp ağır yaralandığını söyledi.

Oğlunun sevk edildiği özel hastanede beyin ölümünün gerçekleştiğini anlatan Baba Yardım, "Bu süreçten sonra bize oğlumuzun organlarını bağışlamak düştü. Bu kararı vermek çok zor ama biz bu kararı ailemizle birlikte verdik. Çocuğumuzun organları başkalarına fayda olsun diye bu kararı aldık." dedi.

Daha önce diğer oğlunun karaciğer nakli olduğunu belirten Yardım, "Dolayısıyla bu zorlukları da çok iyi biliyorum. 8-10 yıl uğraşmıştık. O zorlukları çok iyi bildiğim için böyle bir acıya katlandım." ifadesini kullandı.