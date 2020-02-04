Ordulu genç sporcunun hedefi dünya şampiyonluğu

04.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:23

İşitme Engelliler Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan genç sporcu Nurullah Maden, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.



17-19 Ocak tarihleri arasında Amasya ilinde yapılan İşitme Engelliler Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 86 kilogramda Türkiye şampiyonu olan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Nurullah Maden, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'i makamında ziyaret etti. İl Müdürü Genç, şampiyon sporcuyu tebrik edip Avrupa şampiyonasında başarılar diledi.



Ordu Gençlik ve Spor İl Müdür Mustafa Genç, Avrupa şampiyonasında Ordulu bir sporcunun Türkiye'yi temsil etmesinden dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Özellikle milli takıma gidecek olman ilimizi, ülkemizi Avrupa dünya şampiyonasında temsil edecek olman bizim için gurur verici. Böylesine kısa bir sürede büyük bir başarı yakalamak gurur verici, bu nedenle sporcumuzu tebrik ediyoruz. Avrupa şampiyonasında başarılar dileriz" dedi.



Nurullah Maden, Türkiye şampiyonu olduğu İçin çok mutlu olduğunu, hedefinin dünya şampiyonasında birincilik olduğunu sözlerine ekledi. - ORDU

Kaynak: İHA