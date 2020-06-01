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Ordulu fındık üreticileri imece usulü çay hasadına başladı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde ana geçim kaynağı fındık olan üreticiler, ek gelir sağladıkları çay hasadını imece ve yevmiye usulüyle gerçekleştiriyor.

Ordulu fındık üreticileri imece usulü çay hasadına başladı
01.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:01

Ordu'nun Perşembe ilçesinde ana geçim kaynağı fındık olan üreticiler, ek gelir sağladıkları çay hasadını imece ve yevmiye usulüyle gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan fındık ve çay, Karadenizli vatandaşlara önemli ekonomik kazanç sağlıyor.

Perşembe ilçesinde fındığın yanında ek gelir için çay üreten çiftçiler, hasat için bahçelere girdi.

Ortatepe Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, Kovid-19 nedeniyle maske ve eldiven kullanımı ile sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyor.

Sıcak hava ve engebeli arazi nedeniyle zorluk çeken yöre insanı, topladıkları çayı, arazi şartları dolayısıyla at sırtında taşıyarak "harmana" getiriyor.

Mahalle muhtarı da olan çay üreticisi Sezai Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık alanlarının daha fazla olduğunu ancak kalitesi nedeniyle çay da yetiştirdiklerini söyledi.

Fındığın kendileri için vazgeçilmez ana mahsul olduğuna işaret eden Aydın, "Biz de çay için şehir dışından gelen işçi hiç yok. Ordu'da sadece Perşembe ilçesi bu işle uğraşıyor. Dışarıdan bir işçi dahi gelip toplamaya destek vermez. İmece ve yevmiye usulü vatandaşlarımız kendi aralarında paylaşır ve toplarlar." dedi.

Üreticilerden Yıldıray Bolat ise genç nüfus kalmadığı için ileri yaşlarda bireylerin hasadı gerçekleştirdiğini belirterek, çay toplayacak kişi bulmakta yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi.

Şu anda komşusu için çay topladığını ifade eden Bolat, "Benim de çay bahçem var. Kendim de üreticiyim ama buraya mecburiyetten dolayı geliyoruz. Parası için gelmiyoruz. Yarına kalmasın, arkadaşın işi görülsün düşüncesiyle geliyoruz. Birbirimize yardım amacıyla bunu yapıyoruz." diye konuştu.

Filiz Akgündüz de fındık öncesinde çay toplamak için mahallelinin birbirine destek sağladığını ve bazı zorluklara rağmen hasat zamanında çalışıldığını anlattı.

Çay bahçesi sahibi Mustafa Keskin ise iklim koşulları açısından çaylarının tadının kaliteli olduğuna işaret ederek, çay dikim alanlarının genişletilmesi yönünde istekleri olduğunu kaydetti.

Çay yüklü çuvalı atıyla taşıyan Mehmet Aydın da çalışmanın zor olduğu engebeli alandaki işleri atla yaptıklarını, çayın yanı sıra odun ve fındığı da atla taşıdıklarını aktardı.

"Şu anda talep görüyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan da Rize, Trabzon ve Giresun'dan sonra Ordu'da da çay hasadına başlandığını söyledi.

Burada çay hasadı yapan kişilerin, aynı zamanda fındık üreticisi de olduğuna dikkati çeken Soydan, ilçede 100 dönümlük ruhsatlı ve izinli arazide 50 tona yakın çay üretimi yapıldığını belirtti.

Soydan, ÇAYKUR'un bölgeye gelerek üreticilerin topladığı çayları aldığını ifade ederek, "Yani burada üretici devletin verdiği desteklemelerden faydalanıyor ama üreticilerimizin burada talepleri var. Burada 90-100 dönümlük bir alan var. Üreticilerimizin talepleri burada alanlarını çoğaltmak." dedi.

Kaliteli çay için üretim alanlarını genişletmek istediklerini dile getiren Soydan, "Buradaki çay kaliteli. Bu bölge 500-600 rakımlı bir alan, farklı bir coğrafi iklimi var. Güneşi de fazla alıyor. Bu yönden Perşembe'nin çayının kaliteli olduğu fabrikaların taleplerinden de belli. O açıdan da şu anda talep görüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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