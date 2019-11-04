Ordulu dağcılar hız kesmiyor

Ordulu dağcılar hız kesmiyor

Ordulu dağcılar doğa yürüyüşlerini sürdürüyor.

04.11.2019 18:30
Ordulu dağcılar hız kesmiyor

Ordulu dağcılar doğa yürüyüşlerini sürdürüyor.


Ordu Dağcılık İhtisas Spor Kulübü kasım ayı doğa yürüyüşü etkinliğini Gölköy ilçesi, Uluvahta Yaylası Ulugöl Tabiat Parkı rotasında gerçekleştirdi. Ordu'nun çeşitli ilçelerinden 60 doğaseverin katıldığı yürüyüş Uluvahta Yaylası'ndan başladı ve 9 km sonunda Ulugöl Tabiat Parkı'nda sona erdi. Sonbaharın eşsiz güzelliklerine 2 gün önce bölgeye yağan kar görüntüsü de eklenince doğa katılımcılara muhteşem görüntüler sundu. - ORDU

Kaynak: İHA
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