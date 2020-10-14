Ordulu çilek üreticisi verimden de fiyattan da memnun

Ordu'da mayıs ayında çilek hasadına başlayan üreticiler, yüksek verim ve fiyat sayesinde emeklerinin karşılığını alıyor.

Ordu'da mayıs ayında çilek hasadına başlayan üreticiler, yüksek verim ve fiyat sayesinde emeklerinin karşılığını alıyor.

Ordu'da yaklaşık 500 dönüm alanda yetiştirilen çilek, fındık üreticilerine ek gelir sağlıyor.

Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde yaklaşık 65 dönüm alanda üretim yapan Selçuk Şahin, AA muhabirine, mayıs ayında başladıkları çilek hasadının kasım sonuna kadar sürmesini beklediklerini söyledi.

Bu sene hava şartlarının olumlu seyretmesi sayesinde hasadın oldukça verimli geçtiğini dile getiren Şahin, geçen sezona kıyasla hem rekoltenin hem de kazançlarının arttığını ifade etti.

Çileğin Ordu için çok ciddi ekonomik getirisinin olduğunu vurgulayan Şahin, her gün yaklaşık 12 kente ürün gönderdiklerini bildirdi.

Tarladan satış fiyatlarının 10-12 lira olduğunu söyleyen Şahin, bu yıl toplamda 200 ton rekolte beklediklerini belirtti.

İşçi İmran Yelol, çilek hasadının basit ve keyif verici olduğunu dile getirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz da kentin çilek üretiminin her geçen yıl arttığını, üretimin daha da artması için gelecek yıllara dönük çalışmalarının bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay