Ordulu çiftçilerin yüzünü 'kaz'lar güldürüyor

01.11.2019 16:32

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında dağıtılan kazlar çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Yaklaşık iki ay önce Altınordu ilçesinde düzenlenen törende dağıtılan 4 bin adet kaz bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi çiftçilere ulaştırıldı.

Kazların yetiştiriciliğine başlayan 40 çiftçi, bu sayede geçimini sağlarken, proje sayesinde de yüzleri güldü.

Proje kapsamında Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi'nde üretim yapan Soner Şensoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'da kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaşması ve gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bu işi iyi bir şekilde yapıp hem para kazanacak hem de çevre illerde ki yetiştiricilere örnek olacaklarını ifade eden Şensoy, "Kaz yetiştiriciliği desteğine talip olurken pazarlama konusunda tereddütlerimiz vardı. Aldığımız eğitim ve edindiğimiz tecrübelerle pazarlama ile ilgili sıkıntı yaşamayacağımızı gördük. Elimizde olan bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyoruz." dedi.

Çiftçi, Şensoy, kendilerine desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e de teşekkür etti.

Projenin bir parçası olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Harun Türk ise, "Akkuş ilçesinde böyle bir projenin olması beni çok mutlu etti. Elimizde olan değerin farkındayız. Kaz soğuk havayı seven bir hayvan. Akkuş ilçemiz de bu projenin yürütülmesi için uygun bir yer. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu proje yüzümüzü güldürdü." diye konuştu.

Kabadüz ve Çambaşı Yaylası Turnalık Mahallesi'nde üretim yapan Ercan Ateş de "Arkadaşlarımız ile neler yapabileceğimizi araştırırken bu projeyi duyduk. Başvuruda bulunduk ve projeye dahil olduk. Turnalık Mahallesi'nde 300 kazla projeye başladık. Yaylamızda bu işi çok rahat yapabileceğimize inancımız tam. Çünkü burada kış mevsiminde en fazla ısı eksi 10 dereceye kadar düşüyor. Proje dahilinde yetkili arkadaşlarımız devamlı bizimle irtibat halinde. İnşallah güzel sonuçlar almaya başlayacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA