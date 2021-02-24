Ordulu balıkçıların ağlarına 13 adet amfora takıldı
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Ordulu balıkçıların ağlarına 13 adet amfora takıldı

24.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:52
Ordulu balıkçıların ağlarına 13 adet amfora takıldı

Ordu'nun Perşembe ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına 13 amfora (iki kulplu testi) takıldı.

Ordu'nun Perşembe ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına 13 amfora (iki kulplu testi) takıldı.

Alınan bilgiye göre, Medreseönü açıklarında gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, ağlarına çeşitli boyutlarda amforaların takıldığını fark etti.

Bunun üzerine balıkçılar, durumu Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi'ndeki yetkililere bildirdi.

Fakülte yetkilileri tarafından alınan 13 amfora, incelendikten sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

Müdürlüğün, 13 amforayı envantere geçirdikten sonra Altınordu ilçesindeki Etnografya Müzesi'nde sergileyeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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