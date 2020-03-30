Ordulu balıkçıların ağına yarım tonluk köpek balığı takıldı Moritanya kara sularında avlanan Ordulu balıkçıların ağına yaklaşık yarım tonluk köpek balığı takıldı.

Moritanya kara sularında avlanan Ordulu balıkçıların ağına yaklaşık yarım tonluk köpek balığı takıldı.

Ordu'dan Moritanya açıklarına giden Ordulu balıkçılar, sezon kapanmadan önce avlanmalarını sürdürüyor. Ağlara, Moritanya açıklarında takılan camgöz cinsi köpek balığı, balıkçıların da hayrete düşürdü. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki ve 500 kilogram civarında olduğu tahmin edilen köpek balığı ile balıkçılar, hatıra fotoğrafı da çektirdi. - ORDU

Kaynak: İHA