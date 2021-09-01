Ordulu balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı
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Ordulu balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı

Ordulu balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'da balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek mavi sulara açıldı.

Ordu'da balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek mavi sulara açıldı.

Perşembe ilçesi Kışlaönü Balıkçı Barınağı'nda yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 1 Eylül - 15 Nisan arasında olan balık sezonuna başladı.

Aileleri tarafından denize uğurlanan balıkçılar, halatları çözerek teknelerinin motorunu çalıştırdı.

Denize açılarak ağlarını bırakıp nasiplerini arayan balıkçılar, bol miktarda istavritle kıyıya döndü.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, gazetecilere, ağlar ile teknelerin bakımlarını yaparak sezona hazırlandıklarını söyledi.

Karadeniz, geçen yıl iyi olan palamut avcılığının, bu sene yarısı kadar da olsa mutlu olacaklarını anlatarak, hamsinin de iyi olacağını düşündüğünü belirtti.

Balıkçıların, 6 ay civarında bir süre evinden ayrı kaldığını kaydeden Karadeniz, "Zaman zaman tabii limana geliyoruz. Her ne kadar olsa da herkes evinden ayrı. Eşler de fedakarlık, özveri gösteriyor. Babaların evde olmayıp da eşlerin hem anne hem baba olduğu mesleklerden birisi balıkçılık mesleği. Her şeyden önce personellerimin eşlerine ayrıca teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. Çok çok özverili davranıyorlar." dedi.

Balıkçı eşi Pınar Engin ise kendileri için en büyük zorluğun özlem olduğunu vurgulayarak "Bugün itibariıyla bütün balıkçı arkadaşlarımız denize açılıyor. Biz de aileleri olarak onlara destek vermek amacıyla yanlarında bulunuyoruz. Onları uğurlamaya geldik. Hepsine sağlıklı bir şekilde bol kazançlar diliyoruz." diye konuştu.

Necla Karadeniz de çocukları dahil tüm denize çıkan balıkçılara bol kazanç dileğinde bulundu.

"İnşallah sezonumuz iyi geçecek gibi görünüyor"

Denizden istavrit avıyla kıyıya dönen balıkçı teknesinin sahibi Serkan Karadeniz, hazırlıkların ardından bugün denize çıktıklarını dile getirdi.

Bereketli bir gece olduğunu ve istavrit balığı avladıklarını anlatan Karadeniz, şunları kaydetti:

"İnşallah sezonumuz iyi geçecek gibi görünüyor. Hamsi ve istavrit var, numuneleri denizde görünüyor. Palamut az gibi görünüyor ama benim tahminin palamut da olacak. Balık çeşidi bu sene bol olacak. Deniz öyle gösteriyor. İnşallah bereketli olur. Kazasız belasız bir sezon bitiririz. Avlanmamız da iyiydi. İstavrit balığı var. Şu anda bir ağ attık, yaklaşık 250 kasa balık aldık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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